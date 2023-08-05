胡瓜主持民視《全能歌手》，連續三週的「主題淘汰賽」戰況激烈，本周主題為「搖滾之夜」，年僅15歲小唱將洪梓菱這次挑戰節奏複雜的歌曲，而上周進入觀察區的高凌風之女葛宸羽則是演唱張惠妹歌曲，她鬆口透露過去為愛付出太多、買精品送給男友，評審李翊君則直率提點：「不要打腫臉充胖子。」

可愛嬌小的15歲小唱將洪梓菱，之前都是演唱抒情歌，這次挑戰節奏較複雜的《三個字》，胡瓜訪問時就說看到她「感覺」特別，除了跳舞有點落拍跳得很可愛，還與他的孫女Emma同年紀，年紀輕輕就已經開始在比賽唱歌了，胡瓜也笑稱自己是穿越三個世代的主持人。

而上周第三位進入觀察區的葛宸羽，這次帶來張惠妹經典歌曲《掉了》，聽完演唱後，胡瓜訪問唱這首歌想到什麼？是感情嗎？葛宸羽愣了一下承認是感情沒錯，胡瓜更是溫柔提問：「有受傷嗎？」葛宸羽卻只是說：「每個人感情都會受傷。」

葛宸羽在停頓兩秒後，直接說感情久了就平淡，以前不懂事讓金錢壓力大的自己，超出能力範圍送精品給男友，愛情跟錢都掉了，評審李翊君也看到了葛宸羽的努力，也希望她可以扳回一城，離開觀察區，身為前輩的李翊君更是直接又直率提點「不要打腫臉充胖子」，有能力送精品要孝順家人，不然就會「新台幣掉了」，讓葛宸羽點頭如搗蒜。