曾文水庫當前蓄水量已來到2.12億噸，超過石門水庫，僅次於翡翠水庫。(圖／台灣水庫即時水情)

受到卡努颱風外圍環流加上西南風影響，中南部山區暴雨成災，但原本岌岌可危的曾文水庫也藉此大進補，3天上漲19%，目前蓄水量已來到2.1億噸，一舉登上「亞軍」寶座，超越石門水庫，僅次於翡翠水庫的2.56億噸。

曾文水庫在6月初時，蓄水率一度跌至8%，非常危急，之後雖靠著零星午後雷陣雨回升至19%，但又因引流至烏山頭水庫，導致蓄水率在7月時再度下滑至10%，迫使嘉南平原稻作休耕，加上連續降雨，才又回至17%。

隨著這波颱風尾，曾文水庫進帳近9000萬噸，蓄水量從3日的23%，到5日晚間8點已暴增至41.9%，不到3天增加18.9%，預估後勢仍會繼續攀升。

值得一提的是，曾文水庫為全台第一大水庫，總容量高達5.09億噸，雖然目前蓄水率41.9%，但總水量已來到2.12億噸，超越了石門水庫的1.99億噸，僅次於翡翠水庫的2.56億噸，成為當前總水量第二名的水庫。