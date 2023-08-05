美國軍工巨擘諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）宣布高超音速能力中心（Hypersonics Capability Center, HCC）本週四（3）正式開張，作為高超音速製造工廠，旨在滿足美國國防部對於高超音速推進系統的需求，緊追中俄和北韓（對，北韓）。

Northrop Grumman Opens New Hypersonic Propulsion Systems Manufacturing Facility



ELKTON, Md. – Aug. 3, 2023 – Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) has opened a Hypersonics Capability Center (HCC) in Elkton, Maryland to produce advanced propulsion solutions that can power hy pic.twitter.com/nAHDoC7iMG — Velit.es (@velitesgear) August 3, 2023

綜合諾斯羅普格魯曼官方新聞稿以及美國《防務新聞》（Defense News）4日報導，這間位於馬里蘭州的高超音速能力中心於2021年破土動工，並正式於本週四開業。該司飛彈產品組合戰略和業務發展高級總監海恩斯（Chris Haynes）表示，這個5574平方公尺的空間將有助於他們部門還有公司，使得高超音速系統從開發階段過渡到生產階段。

海恩斯指出：「我們必須能夠提供一種價格合理的武器，我們必須提供一種可靠的武器，而且我們必須更夠大規模生產。」目前這間新工廠，將集中於開發空軍高超音速攻擊巡弋飛彈（Air Force’s Hypersonic Attack Cruise Missile）的發動機。

該司與雷神（Raytheon）旗下RTX公司合作參與的共同計劃，並提供該武器的超燃沖壓發動機推進系統。高超音速飛行器可以超過 5 馬赫（時速6125公里）的速度飛行和機動。

超燃衝壓發動機,（Scramjet）以高於1馬赫的超音速捕獲並壓縮空氣。空氣與燃料結合為飛行器提供推力，使其能夠比其他推進系統更有效地飛行更遠的距離。