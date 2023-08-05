momo購物網「88寵愛偶爸節」買氣熱絡，開跑首日買氣年增衝上20%，近一週訂單量更飆破百萬筆。據銷售觀察，今年父親節熱銷TOP3品類為家電、3C手機、保健，其中手機年成長逾40%，按摩器材更熱銷超過50%，顯示「高端送禮」已成時下孝親選禮的新潮流。

momo 輝葉商務艙PLUS零重力按摩椅，活動價3萬6800元。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

活動期間將在8月5日至8月8日迎來最高潮，兩大不容錯過的重頭戲含「8/8當日加碼全站最高回饋32%」、「免費領8/8全站88折神券」外，另有還有「玩遊戲抽總價45萬Sony豪禮」、「滿額登記送正官庄莓果飲/麥當勞冰炫風」活動助陣。momo也於8月5日至8月8日首度攜手國泰世華CUBE卡推出「筆筆加碼最高送5%」8月8日則享最高13%。

momo 正官庄高麗蔘精EVERYTIME PLUS 2盒組，活動價4811元。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

除了眾多夢幻商品祭出特惠，momo「88寵愛偶爸節」即日好康不間斷，8月8日強打消費滿額「爸氣回饋最高送32%」，除富邦銀、國泰世華、台新、中國信託等28家銀行最高回饋20%，單日累積消費滿6000元，即享登記最高送10% mo幣資格(限量2500名，回饋%數以登記後所抽出回饋為準)，凡於00:00至02:00消費累積滿1萬元再享夜貓加碼送2% mo幣(限量400名，上限400元)，活動一與活動二可重複參加。momo還推出「雙重豪禮滿額送」犒賞爸爸，凡於8月7日下單滿5000元即享登記送正官庄莓果飲乙份；8月8日消費滿2000元登記送麥當勞冰炫風。