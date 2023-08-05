南韓28歲女星韓韶禧五官精緻，因演出《夫妻的世界》的美艷小三，因此被封為「最美小三」，之後又與小鮮肉男星宋江合作《無法抗拒的他》，讓她一炮而紅，從此戲約不斷，也受到許多國際品牌青睞，時常出沒在各大時尚場合，近日她開直播與粉絲互動，被問到一件事卻罕見嚴肅回應。

4日韓韶禧開直播與粉絲互動，她透露最近正在節食，對此大吐苦水：「下週要拍寫真，我想吃零食，快瘋了，如果忍住不吃我可以健康減肥，但我老是想吃甜食。」接著有位粉絲表示想和她一樣瘦，這讓韓韶禧嚴肅阻止：「不能跟我變得一樣瘦，拜託要健康。」她解釋自己是因為工作才需要減肥，透露如果不是因為工作會選擇維持正常體重，認為美麗不該侷限於胖與瘦，她強調會希望穿上衣服看起來體態完美，但不希望以損害健康的方式執行。

（來源／影片取自live Instagram YouTube，如遭刪除請見諒。）

外型貴氣的韓韶禧常被誤認為千金出身，實際上她家境清寒，5歲父母離婚後由奶奶獨自扶養長大，20歲她隻身到首爾追夢，為了賺取生活費幾乎什麼工作都做過，不料爆紅後母親卻打著她的名號倒會，還捲款逃跑，她也因此發文向受害者們道歉，表示自己與母親互動並沒有很頻繁，20歲後才得知母親有債務問題，出道前就開始幫母親償還債務，但債款到達了她無法承受的金額，對此感到非常抱歉。