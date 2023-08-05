七夕將到來，台北艾麗酒店在七夕期間限量推出「甜蜜織夜」1泊2食住房專案，能選擇入住16坪「行政套房」俯瞰台北城市美景或是坐擁台北101第一排景致的「寰宇套房」，並讓戀人享用LA FARFALLA義式餐廳七夕情人節限定套餐，還贈送市價7290元的NUEVA人氣商品「超溫感三效音波洗臉儀」1組，讓戀人們在飯店輕鬆過浪漫情人夜，每晚1萬1999元起+15.5%。

LA FARFALLA義式餐廳在七夕期間晚餐時段推出的「香織艾戀」情人節專屬套餐，主菜2選1主廚特別推薦「美國精選牛小排5盎司」，嚴選油脂豐富嫩口的牛小排，佐搭肥腴海大蝦、鮮彈鮑魚以及炭烤櫛瓜、甜椒等鮮蔬，最後淋上紅酒醬汁，牛排切開輕透著粉嫩色澤，肉質軟嫩多汁；而套餐都可享用豐盛的「義饗沙拉吧」，包含清爽鮮甜的「海鮮沙拉」集結白蝦、淡菜、透抽等食材，還有義式家常料理級甜點。