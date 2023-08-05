受到疫情影響停辦3年的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，5日在台北和平館重新開打，中華藍雖從上半場兩位數領先，打到末節一度被菲律賓超前，幸好讀秒階段陳晏宇提供關鍵4罰俱中，幫助中華藍89比85擊敗菲律賓，拿下今年瓊斯盃第一場勝利。

靠著陳晏宇上半場投7中6，含三分球投2中1，貢獻15分的凶猛火力，中華藍打完上半場，取得51比40領先優勢；來到第三節，中華藍換成陳薇安、鄭伊秀兩人攜手飆分，可是菲律賓也有潔丹妮兒、戴拉洛莎兩人火力，打完前3節，中華藍69比63領先。

比賽還剩5分57秒，菲律賓先靠潔丹妮兒硬打籃下追平，接著羅曼投進三分球，打出13比2小高潮，取得76比73超前，幸好打到最後1分08秒，劉希曄投進三分球，中華隊搶回83比82領先，伯納迪諾最後1分01秒兩罰中1，防守籃板被陳晏宇搶到。

陳晏宇最後1分鐘兩罰俱中，接著陳薇安最後27秒投進關鍵中距離，中華藍取得87比83領先，暫停過後，菲律賓發生傳球失誤，陳晏宇最後24秒穩穩罰進兩球，擴大領先到6分，雖然菲律賓追回兩分，中華藍仍然順利拖完比賽時間，有驚無險贏了。