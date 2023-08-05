小馬智行於2016年底在美國矽谷成立，在矽谷與廣州設立雙總部，創辦團隊包括曾擔任百度的自動駕駛開發項目負責人彭軍（小馬智行執行長），以及前谷歌技術人員樓天城（小馬智行技術長）等業內技術人才。

自2019年開始，豐田方面就和小馬智行展開合作，在大陸共同推進研發用於移動服務的高級別自動駕駛車輛，現有約200輛以LEXUS RX450h、豐田SIENNA為原型車的Robotaxi，已在北京、廣州、深圳、上海由小馬智行的營運平台提供自動駕駛移動服務。

每日經濟新聞報導，根據小馬智行、豐田汽車（中國）、廣汽豐田的最新合作協議顯示，計畫推出以廣汽豐田生產的豐田品牌純電動車輛為原型車的Robotaxi車輛，配備豐田T-Pilot智慧駕駛輔助系統的PCS（預防碰撞系統）功能。同時，合資公司還將透過豐田TPS（豐田生產方式）和廣汽豐田經銷商服務營運體系，幫助小馬智行Robotaxi的完全無人化安全營運。