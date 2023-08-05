長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」繼於台東、恆春站舉辦後，第三站金門站於今(5)日在金門高中熱鬧登場，由金門縣政府謝世傑秘書長及長榮航空林玄修協理共同主持，並由吳文騫教練率領專業團隊引導學生進行訓練活動，特別邀請台灣首位聽奧雙金選手林家文到現場舉辦座談，傳達正確訓練觀念，吸引近百位金門地區的青少年參加。

長榮航空此次邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊來到金門，為金城國中、烈嶼國中、金湖國中、金寧國中、金門高中以及金門農工等六所在地學校量身打造訓練菜單。

訓練菜單包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等，結合遊戲與體能的運動項目，讓學子在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識、技能、敏捷的動作及團隊合作精神。

此外，也特別把六校學生重新組隊進行大隊接力，透過跨校交流，讓學生們互相學習。

長榮航空協理林玄修指出，馬拉松幼苗計規劃在台東、恆春、金門、雲林、基隆等五站展開，主要的用意是在希望離島及偏鄉帶進更多資源跟機會，這次選擇在金門則是以地方共融的精神，期盼為離島的青少年心中埋下夢想種子，並扶植他們成長茁壯，未來也會持續研議在其他縣市或是離島舉辦校園巡迴活動，讓長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計劃陪著孩子們一圓夢想。

金門縣謝世傑秘書長表示，金門優秀的體育選手相當多，但資源有限，感謝長榮航空把這麼好的資源帶到金門，提升學生體育技能，未來能代表台灣出國比賽。

長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫總教練吳文騫則表示，長榮航空啟動幼苗計劃，將資源帶到更匱乏的離島金門，透過今日的訓練課程、運動員分享，以及孩子們之間的交流，讓我們在他們的眼中看到清澈明亮的希望。

台灣史上第一位在聽奧網球女單及女雙項目奪得雙料的金牌選手林家文，至現場與學生交流，分享艱辛訓練過程，以及如何克服聽力障礙成為選手之路的點點滴滴，林家文以自身的經驗鼓勵學生培養持之以恆、永不放棄的運動家精神，獲得熱烈迴響。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內、外跑者以雙腳體驗台北之美，24,000個名額已全數額滿。

為了鼓勵青少年能多走出戶外運動，運用同儕力量在青少年之間傳遞運動的好處，激勵他們攜伴一同挑戰自我，今年的賽事當中，新增設「10公里幼苗－團體組」，凡是13歲至16歲的參賽者報名後可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組，優勝隊伍的選手皆可獲得NIKE跑鞋1雙，長榮航空期能以幼苗計畫帶動青少年的運動風氣，吸引更多人參與明年的長榮航空城市觀光馬拉松。