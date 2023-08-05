仁愛鄉精英村對外道路因土石流或路基掏空等中斷，村內1名農民騎機車巡田水失聯，村民自組搜救隊搜尋中。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

雨災讓投89線又柔腸寸斷，受困民眾以步行、接駁等方式全數平安脫困。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

致災性暴雨讓春陽部落往清境的道路流失中斷，也造成部落土石流肆虐。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛山區降下致災性超級豪雨，4日精英村民忙著防範土石流，5日有人發現1農民騎機車巡田水失聯，因部落對外交通全數中斷，村民自組搜救隊搜尋中；另南投縣消防局4日深夜獲報，新北市任姓男子登干卓萬失聯，6日將派員搜尋登山客，另派台中市搜救隊協助搜救失聯農民。

仁愛鄉公所指出，災害應變中心獲報大同村工寮有2人受困，派員趕赴通報地點，卻沒有看到任何人，懷疑2人自行脫困或是烏龍報案，未向南投縣消防局通報；另外精英村1名農民疑似騎機車外出巡田水失聯，因部落對外交通全數中斷，村民自組搜救隊搜尋中，並請求南投縣消防局協助，6日將有神鷹搜救隊及外縣市搜救隊共25人，加入搜尋行列。

仁愛鄉公所表示，仁愛鄉有56處道路阻斷，尤其是山區縣道、農路，多處坍方甚至掏空，導致9部落成孤島，開車行車投83線遇土石流受困3人，以船接駁脫困，另投89線（力行產業道路）受困民眾，也以步行、接駁等方式脫困。

另外南投縣消防局4日深夜獲報，獨自攀登干卓萬的任姓男子失聯。南投縣消防局說，長期在大陸工作的新北市任姓男子，上月29日自行包車至南投縣仁愛鄉，準備攀登干卓萬群峰線，預計本月2日下山，未料其大陸的家人遲遲聯繫不上，看到仁愛鄉雨災新聞，4日深夜透過新北市親友報案。

南投縣消防局調閱任姓男子通話紀錄，發現他的手機2日已關機，其基地台定位在仁愛鄉、埔里鎮交界山區，6日將派員挺進山區搜救。

南投縣消防局指出，6日若天候許可，將向空勤申請直升機至發祥村空投物資，並接駁發祥村的1名洗腎患者下山，若天候不許可將派國軍挺進救援；另新北市等縣市將派駐40名搜救人員到南投縣協助救災。