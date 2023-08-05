大陸女星楊紫是童星出身，當年出演《家有兒女》打開知名度，這些年來也持續磨練演技，交出《青雲志》、《香蜜沉沉燼如霜》、《沉香如屑》等代表作，晉升新一代流量小花。最近她針對部分人士質疑作為演員不夠漂亮，且生活中的女性亦遇到「容貌焦慮」的問題，大方做出回應，高EQ發言獲得不少讚聲。

最近楊紫接受陸媒專訪，表示她看過許多人對外型的質疑內容，搞笑的是有些人說她「只演絕世大美女」，這種「為黑而黑」的心態讓她覺得很有意思，但她都還能接受，因為只要心志夠堅定，並用作品告訴大家有在認真演戲即可。至於女性的容貌焦慮問題，她強調自信最美，每個人生來獨一無二，世上沒有第二個你，值得自豪，進而鼓勵粉絲：「不用去看別人的風景，努力走好自己的路。」

楊紫也說起初會想向大家解釋負面評論，但後來發現根本沒有用，便逐漸想開作為藝人有義務接受大眾評論：「如果無法面對不好的這一面，美好光鮮的那一面也不值得擁有」，更何況社群輿論不停地變，她舉例，前幾年每部戲開拍之前，常被說不適合角色，但播出後許多人變成劇迷，但忽然又開始被罵，讓她覺得「好像所有成績一筆勾銷」，但她持續不斷努力，又獲得好評，因此明白了只要做好當下的事情，便能以好的作品取得大眾的認可。

楊紫今年30歲，近幾年只要跟她合作的男星普遍能大紅，像是李現、鄧倫、成毅等人，被認為自帶「旺夫體質」，近來古裝神話劇《長相思》正在播出中，飾演女主角「小夭」的她，與男一號張晚意跟鄧為均有情感線，加上演技自然生動，讓觀眾看得欲罷不能，讓兩位男星收穫不少關注度，張晚意一周漲粉55萬，鄧為則漲粉102萬，而該劇離結局還久，人氣還會持續上漲。