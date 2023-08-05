馬來西亞童星組合「四千金」出身的成員凱兒（余凱慈），2019年29歲的她帶球嫁給大她42歲的拿督戴華昌，婚禮席開百桌，還有許多當地藝人是座上賓，但這段婚姻仍遭揶揄是「爺孫戀」，不被網友看好。驚喜的是，今年余凱慈傳出成功懷上第3胎，戴華昌升格準3寶爸，如今反被稱讚「真的好勇猛」。

4年前凱兒雖是帶球嫁給拿督戴華昌，但首次結婚的戴華昌相當看重，據悉，耗資新台幣數百萬元籌備婚禮，席開百桌外，還請來凱兒在演藝圈的好友們；凱兒在新婚沒多久就生下兒子，兩人沒有年紀的隔閡，相當恩愛。

儘管有一些反對聲浪，揶揄戴華昌「吃幼齒」，這段婚姻被形容是「爺孫戀」；不過，綜合當地媒體報導指出，凱兒在6月份又傳出好消息，成功懷上第3胎，戴華昌也升格準3寶爸，讓許多網友忍不住讚嘆，「拿督好勇猛」、「75歲還能有小孩，不簡單啊」。

其實凱兒當年嫁給戴華昌時，曾被罵是拜金女，為了錢才跟戴華昌結婚，但她有馬上出面駁斥，強調「結婚不是為了錢，而是為了愛情」，如今凱兒的IG簡介也是寫著「我是戴太太」，足見兩人結婚至今依舊愛得濃烈。