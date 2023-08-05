佛光盃大學籃球邀請賽預賽今天落幕，紐西蘭女籃國家隊拜日本名古屋學院大學66比38打敗馬來西亞代表隊所賜，以較佳的勝負分差擠進4強；紐西蘭男籃隊則以74比67打敗菲律賓佛光山光明大學，同樣搭上4強末班車。

女子組最終4強分別為名古屋學院與紐西蘭、世新大學與北市大學；男子組則是政治大學、紐西蘭、美國中西州立大學與名古屋學院，紐西蘭與名古屋學院都是男、女籃一起晉級。

今天上午首戰名古屋學院女籃大勝馬來西亞，以3連勝取得A組第1，同組紐西蘭、佛光山佛光大學、馬來西亞同為1勝2敗，比較勝負分差後，紐西蘭+7以分組第2出線，佛大+2排第3，馬來西亞-9墊底。

今天最關鍵戰役莫過於紐西蘭男籃與光明一戰，雙方誰贏誰晉級，紐西蘭克服上半場11分落後，在下半場成功演出逆襲，終以7分差取勝。

紐西蘭教頭哈德頓（Leyton Haddleton）坦言，前1天慘敗給政大超過30分，確實讓球員有些沮喪，但他告訴球員們抬起頭，先專注在身體恢復上，與光明一戰上半場雖落後，下半場他們把重點放在優勢陣地戰中，得到更多出手機會，才能逆轉。

進入4強後，紐西蘭將遭遇本屆佛光盃男籃最強勁旅中西州大，中西州大今天用102比81以超過20分之差打敗賽前同樣沒輸過的名古屋學院，取得預賽3連勝，被視為最有機會威脅政大的強敵。

中西州大教練雷斯利（Justin Leslie）透露，他們球隊風格多變，擁有非常多好的後衛，能夠根據對手打出不一樣的籃球。以面對名古屋學院為例，雷斯利認為名古屋學院身材較矮，讓中西州大球員不斷透過切入上籃突破對手，造就他們兩分球高命中率，全場高達66.1％。