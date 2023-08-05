王品集團近期首度跨足頂級鍋物市場，全新開幕日式火鍋品牌「旬嚐 精緻鍋物」，端出奢華海陸陣容，集結生猛海鮮的「海陸珠寶盒」有活體帝王蟹、波士頓龍蝦等，海陸套餐搭配日本A5和牛、全台獨家澳洲純血和牛牛小排等高檔食材，包廂更配置專業「侍食師」，不僅為客人桌邊烹煮肉品或海鮮，還替客人剝蝦、蟹，即日起至31日歡慶開幕，來店消費4人套餐即享海鮮升級鮮活龍蝦火烤雙饗。

「旬嚐 精緻鍋物」歷經籌備超過1年，品牌以頂級食材淬鍊為鍋物珍寶概念，並依當令食材彈性更新菜色，要讓顧客嚐遍四季新鮮美味。店裝斥資2000萬元裝修，融入現代日式美學，以溫潤木格柵打造雅致空間，還有時尚感十足的調酒吧檯，門店設有90席座位，另設有可容納6人、10人包廂，讓顧客能保有私密性自在用餐。

「旬嚐」有個人套餐及多人套餐選擇，客單價約1500至1800元；多人海陸套餐從開胃菜、主食到甜點共9道餐點，可依餐點搭6款冠軍調酒享用，該調酒是與由「百加得傳世雞尾酒大賽台港澳區冠軍」調酒師Kevin Luo為「旬嚐」量身打造。此外，包廂還有專業侍食師桌邊涮煮肉品、為顧客剝蝦蟹殼。開幕期間帝王海旬寶盒8人海陸套餐限時嚐鮮價2萬9900元，每日限量，需提前預訂。

豪氣的「海陸珠寶盒」有活體帝王蟹、波士頓龍蝦等奢華食材。（王品集團提供）