安溥感性和歌迷分享現階段心情。（粘耿豪攝）

安溥帶來無數金曲感謝感迷。（粘耿豪攝）

安溥上個月剛以〈最好的時光〉獲得金曲獎「年度歌曲獎」，今（5）日晚間在北流舉行「時寐」演唱會，並邀請恩師李壽全擔任音樂總監。今年3月，她因突發性頸椎破裂、緊急入院手術，這是她術後第一場個人演唱會，以往演出幾乎都是黑色造型的安溥，這回穿上印有玫瑰圖騰的長罩衫、內搭孔雀綠短洋裝，她自嘲選了一塊窗簾加舊沙發的顏色，微露美胸與長腿，「我露腿、露乳、但沒有溝。」

安溥一開場就演唱金曲〈最好的時光〉，和觀眾打招呼時笑稱太字正腔圓就會像說相聲，但字正腔圓是她覺得最隆重歡迎大家的模式：「很容易會想講幹話，但我今天不想講幹話，而是帶著滿滿的感激來。」她也幽默剖析想穿有顏色衣服的動機，「因為陳珊妮每年都不在乎我有沒有祝她生日快樂，但都會傳訊息給我，要我不要再抄襲她。」

但其實最主要的原因是她認為自己的生活過於枯燥乏味，連帶孩子到兒童樂園玩都顯得格格不入，感性地跟歌迷說：「我的世界已經濃縮到只剩你們，你們就是我的樂園。」她也回顧一路歷程，稱15、20歲的自己想成為《臥虎藏龍》裡的玉嬌龍，如今活過40歲的她，已經可以好好鑽研各種給出愛的方式，「雖然這件事情讓我吃盡苦頭，但是有一刻我的人生卻因為我的苦頭而圓滿。」說完不忘自嘲自己很M。

她也演唱10年前獲得「最佳作詞人」的〈玫瑰色的你〉，安可曲帶來〈嫁禍進行式〉與首唱獲得最佳編曲的〈李小龍〉2首high歌，還不忘幫好友許茹芸預告10月也要在北流開演唱會，「她完全逆生長，而且是我這幾年認識最圓融的女孩子。」