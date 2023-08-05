Marz23 4日舉辦演唱會，粉絲送上許多禮物。（寬宏藝術☓華納音樂）

Marz23 4日在Zepp New Taipei舉辦「不遠處WORLD TOUR 2023」演唱會。他邀請多位曾合作的嘉賓，包括Teezy、寺二、AK等好友，演繹專輯中多首熱門歌曲，Marz23也在最後一刻無預警公布10月21日將於台北流行音樂中心舉辦全新一輪的演唱會「最美的風景」。

Marz23在演出時，在台下的熱情樂迷特地把準備好的內衣往舞台上丟，不僅如此，更有樂迷丟了特製印了自己照片的四角褲，還有人相當應景的為將升格當爸的他，封為「爸子23」，還準備尿布及小孩吃的米菓往台上扔，讓Marz23哭笑不得的開玩笑表示不知道要怎麼跟媽媽交代：「我真的要Hold不住了，現在這個現場感覺有點像跳蚤市集，等等結束開放領號碼牌讓大家挑選。」

Marz23演唱會當天家人也幾乎全員到齊，包括老婆及肚中的小孩、媽媽、姊姊皆到場支持，Marz23在尾聲感性的特別感謝所有到場的人生夥伴們，除了家人，還有對他而言相當重要的TRASH全員。