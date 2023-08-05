中國物流與採購聯合會報告指出，各分項指數中，供應指數、銷售指數雙雙回落，且供應指數跌幅更大，庫存指數觸底回升。從7月指數的變化情況來看，歷來6月～7月都是傳統消費淡季，而2023年淡季市場運行狀況明顯較好，顯示隨著上半年的宏觀壓力消退，大陸政策預期較強，市場情緒正在轉變。

進入8月以後，隨著大陸政策預期回暖，宏觀經濟持續走俏，加上美國經濟年增率略顯強韌，銀行業增強資本風險管控，經濟衰退的影響可能被逐漸弱化。中國物流與採購聯合會認為，境內大宗商品市場穩定復甦的趨勢將會繼續保持。

但8月初各地仍處於高溫多雨天氣，大宗商品市場需求短期將會被抑制，市場整體漲勢可能放緩，特別是供給回升較快的產品存在下跌的可能性。中國物流與採購聯合會指出，8月中旬過後，由於臨近「金九銀十」的傳統消費旺季，市場存在備貨需求，屆時部分商品的價格不乏有再次衝高的可能性。