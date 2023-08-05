實際翻閱該攤商Google評論，發現早在2021年10月就發生過食物中毒事件。(圖／Google Map)

實際翻閱該攤商Google評論，發現早在2021年10月就發生過食物中毒事件。(圖／Google Map)

實際翻閱該攤商Google評論，發現早在2021年10月就發生過食物中毒事件。(圖／Google Map)

有女網友表示，自己也是2021年10月食物中毒的受害者，還是來看Google評論，才知道爸爸跟丈夫上吐下瀉的原因在這裡。(圖／Google Map)

桃園市中壢區忠貞市場排隊名攤「阿箴越南法國麵包」爆出疑似食物中毒事件，造成340上吐下瀉，住院治療，店家也隨即遭衛生局勒令停業，如今更被起底，類似的事件早在2年前就發生過，沒想到又在2023年重新上演。

阿箴越南法國麵包為當地排隊名店，每次開業排隊人數都至少保持8~10人以上，蛋Google評論自8月3日開始，陸續有民眾留言指出吃完後出現許多不適症狀，包括發燒、上吐下瀉，有忠實顧客表示，這家店是每次去忠貞市場必買的美食，但2日和同事買了7份，結果7人全部腹瀉、發高燒、全身痠痛。

消息傳出引發軒然大波，PTT鄉民更起底發現，早在2021年10月，就有超過數十名網友光顧阿箴越南法國麵包後，出現食物中毒情形，當時顧客也同樣是上吐下瀉、發燒掛急診，當時還有人妻憤怒留言表示，自己看到評論才知道，老公跟爸爸拉肚子掛急診的原因，過了整整兩周才康復。

此外也有媽媽留言，10月2日買回家，一共11人吃，10人食物中毒，4歲女兒高燒不退，還染上急性腸胃炎，檢驗出來後確認是沙門氏桿菌，整過了整整一周才出院，但仍沒好轉，持續吃抗生素治療，也因此都無法去上課。

針對此次食物中毒事件，桃園市衛生局表示，醫院通報人體檢驗報告為沙門氏桿菌、輪狀病毒感染，已採集人體、食品、環境檢體共21件送驗調查，檢驗結果預計最快下周出爐。目前已立即勒令攤商停業，若攤商擅自復業，最高可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。