卡努颱風外圍環流及西南風影響，連日暴雨重創南投縣仁愛鄉，仁愛鄉部分路段掏空或再度落石阻礙。民進黨立委伍麗華向外面求救，急喊「我們的部落撐不住了」，道路中斷、家園慘不忍睹，請大家幫忙仁愛鄉！她更提出7個緊急需求。

伍麗華5日在臉書粉專表示，再次請求，請大家幫忙仁愛鄉！連續的暴雨，我們的部落撐不住了，幾乎每個部落到部落之間的道路都是中斷的。一整夜，地方傳來的影像都是慘不忍睹的殘破家園。

伍麗華說，她從昨天不停的協調處理各個待援事項。目前緊急需求：

1、礦泉水、物資（奶粉、電池、餅乾）。

2、搶修的挖土機沒有油料（柴油）。

3、慢性病患者（洗腎）需要出去。

4、仁愛鄉衛生所醫療用品不足。

5、精英村林崑山先生失蹤需要協尋。

6、馬赫坡林玉森代表以及8位族人困在裡面，目前躲在「廬山日記露營區」下方住處等待外界救援，請求空投物資。

7、榮華巷那邊房舍掏空，有61人待援，請求接出來。

伍麗華表示，她的聯絡電話是0918035108。並指出行政院副院長鄭文燦5日下午2點進駐南投災防中心指揮。而截至下午4點18分，國軍已挺進霧社部落，持續修路搶救工作。