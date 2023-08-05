「美魔女」胡文英是前黑澀會美眉甜兒跟鄭靚歆的媽媽，即使已57歲，仍憑藉凍齡外貌跟不科學曲線，獲得大量關注，5日她自曝前夫只要一喝酒就會動粗，害她遭遇長達20多年的家暴，某次臉甚至被打到像豬頭般腫起來，但「顧念是孩子的爸」便未進行追究，沒想到換來的是更加悽慘的惡夢。

胡文英5日在IG透露一直不敢說出口的事，表示自從婚後生下第一個小孩，酒鬼前夫時常喝得醉醺醺返家，把睡夢中的她叫醒聽他說話，如果不願聽從，甚至想把他罵走，前夫就會施暴，而且情況越演越烈，從一開始的呼巴掌，到後來變成拳打腳踢。

胡文英回憶那段期間身上常帶著傷痕，以致夏天出門全身包緊緊，就怕被外人看出來，有時去工作錄影，被化妝師留意到傷痕，還得以不小心撞到等理由來搪塞；直到某次前夫把她的臉打到腫得像豬頭、遍體鱗傷，感覺快被打死，才在恐懼之下去警察局報案，但一想到前夫是孩子的爸，心軟沒去驗傷，沒想到前夫因此越來越肆無忌憚。因此如今想以受害者的身分現身說法：「家暴零容忍，有了一次，絕對有無數次，而且會越來越嚴重」，呼籲受虐婦女保護自己。

對此，鄭靚歆在底下安慰媽媽：「看妳這幾十年真的很心疼，現在誰敢欺負妳，我們揍他！」，胡文英則說看著小孩長大就很欣慰，並說道：「始終對妳抱著愧疚之心，這麼多年讓妳擔心我的安危」，網友們也安慰：「渣男中的霸主」、「走出來不容易的」、「文英姐姐，沒想到妳有這段很難受的經歷」、「辛苦了，打女人的男人最糟糕。」

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