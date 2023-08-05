維基百科的共同創辦人桑格（Larry Sanger）本週接受普立茲獎記者葛林華德（Glenn Greenwald）採訪時感到遺憾，維基百科已淪為美國民主黨建制派（Liberals Establishment）及其情報機構和盟友用來進行「信息戰」（Information Warfare）的工具，最愛指控別人信息戰跟認知作戰的美國，早就在這麼幹。

綜合《俄羅斯今日》（Russian Today）以及葛林華德網路節目《System Update》，4日報導，維基百科已淪為美國左翼——民主黨建制派（Liberals Establishment）及其情報機構盟友用來進行的眾多工具之一。桑格感嘆，這個2001年他共同創立的網站成為左翼自由建制派手中的「控制」工具，其中包括中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）和其他美國情報機構。

他表示：「我們確實有證據表明，早在2008年，CIA和FBI的電腦網路位置就已經用來編輯維基百科。你認為他們那時候就停止了嗎？」早在2007年，就有一名為格里菲斯（Virgil Griffith）的資訊科學生公佈了有關於CIA和FBI在維基百科上的編輯活動，格里菲斯當時開發了一個名為WikiScanner的程式，可以追踪用於編輯維基百科文章的電腦網路位置，並發現CIA、FBI以及許多大型企業和政府機構都在編輯清理維基百科中對他們不利的信息。

例如，中央情報局（CIA）的電腦被用來刪除伊拉克戰爭當中傷亡數據，而聯邦調查局（FBI）的電腦則跑去刪除了古巴關塔那摩灣的美國監獄的航空和衛星圖像。

CIA的電腦被用來編輯數百篇文章，包括關於當時的伊朗總統阿瑪丁雅（Mahmoud Ahmadinejad）、中國的核計劃和阿根廷海軍等內容的條目。其中一些編輯更為神奇，前CIA局長科爾比（William Colby）顯然編輯了自己的條目，擴展了自己的成就列表。

桑格繼續說：「（情報機構）賄賂了最有影響力的人來推動他們的議程，而這些人大多已經與他們的議程基本一致，或者他們就在情報圈裡培養自己的人才，學習維基百科的運作方式，然後用自己的人來推動他們想要傳達的信息。」

「情報和信息戰的很大一部分是在線上進行的，」他繼續說道，「就在像維基百科這樣的網站上。」

今年初，推特（Twitter）的老闆馬斯克（Elon Musk）公開了大量文件，顯示該平台的前高管與聯邦調查局（FBI）串通，刪除了該機構希望隱藏的內容，協助美國軍方的網絡影響力宣傳活動，並代表多個美國情報機構審查「反烏克蘭敘述」。

Meta（前身Facebook）的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也承認，Facebook刪除了對美國總統拜登2020年選舉競選造成損害的正確信息，這是在FBI的直接要求下進行的。