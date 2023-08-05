賽德克青年會配合仁愛鄉公所，提供各村所需物資，給予部落最即時的援助。（圖／翻攝臺灣原住民族賽德克族青年會臉書）
賽德克青年會配合仁愛鄉公所，提供各村所需物資，給予部落最即時的援助。（圖／翻攝臺灣原住民族賽德克族青年會臉書）
賽德克青年會配合仁愛鄉公所，提供各村所需物資，給予部落最即時的援助。（圖／翻攝臺灣原住民族賽德克族青年會臉書）
賽德克青年會配合仁愛鄉公所，提供各村所需物資，給予部落最即時的援助。（圖／翻攝臺灣原住民族賽德克族青年會臉書）

受到卡奴颱風的影響，暴雨不斷造成落石土石流，阻斷南投仁愛鄉對外交通，台灣原住民族賽德克族青年會在臉書發起救災行動，目前急需礦泉水、罐頭、麵條、餅乾、米、嬰兒奶粉、嬰兒尿布、成人奶粉、成人尿布等物資，並號召志工協助發送物資。

連日豪雨造成仁愛鄉部分路段掏空或再度落石阻礙，目前仁愛鄉收容安置共194人，安置對象包含新生、南豐、都達、親愛、大同、春陽村村民，暫無大礙。不過在投83線及投89線目前還有民眾受困於路中，縣府除了由道路前後端進入積極搶通道路，也透過人力運送方式向受困民眾提供物資。

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