磐鈺營建機構以「磐鈺雲華」作品，成為台中宜居建築的先行者；今年磐鈺邁入第11年，再度攜手國際團隊，推出中科特區新作「磐鈺雲詠」，以超越自我為期許，導入數位建築，將於東海打造一座有影響力的地標性建築。

受惠中科房市剛需強勁，根據台中《158空間資訊系統》揭露，中科最新預售案「磐鈺雲詠」出現每坪71.19萬元的高價，頂樓戶總面積84.84坪、含2車位，創下總價5050萬元的交易。

中科特區除了「磐鈺雲詠」已進場外，豪宅建商寶輝建設在中科的大型開發案第三期「寶輝THE TOWER」，預計第三季登場，產品規劃40~50坪，市場預估，平均單價挑戰7字頭有望！

磐鈺總經理張立杰表示，「磐鈺雲詠」突破傳統建築框架，由磐鈺建築團隊聯合創作，以先進數位建築設計結合環境、藝術、自然永續、低碳等規劃思考，將建築化為一座永續生活的載體，再創革新，打造地下5層、地上24層高的國際美學，如同鑽形建築，總戶數92戶住家+1戶店面，產品規劃58-65坪，鎖定換屋族群，總銷45億元！

座落於台灣大道與玉門路上的「磐鈺雲詠」，今（5）日正式公開，基地面對東海大學40萬坪無敵綠海，東西串連山海與市政，近享新光與遠百帶來的繁榮生活；規劃7座空中花園、及60％以上的高綠覆開放空間成為微型綠藝公園友善鄰里環境；並引自然的風、光、水、景入室，開放式的公設規劃，讓大廳、閱覽、交誼、宴會形成流動性空間，都將是令人嚮往的美好生活。磐鈺營建機構5日邀請日本藝術家官野良太於五期接待會館舉辦「波光粼粼」藝術展覽。磐鈺以自然永續為建築理念，官野良太是日本當代藝術家，在日常裡汲取自然擁有的美感，無論是建築或藝術創作，皆是自然樣貌獨特的呈現方式。

官野良太的創作靈感來自於大海和游泳池，利用光的反射和穿透現象來作為作品的元素，而這也契合「磐鈺雲詠」用光做設計的哲學，取名「波光粼粼」是一種美的樣貌，也是一種象徵寧靜和諧的心理狀態；展期自即日起至10/1，詳請線上報名預約看展。