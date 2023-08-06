新北市淡水區7歲女童疑似因背不出九九乘法表，遭教師責打，造成女童全身多處瘀傷，家長昨晚見狀憤怒不已，今(5)日早上向淡水警方對施暴補習班教師提告傷害；涉嫌施暴的補習班負責人、班主任49歲蔡姓女子與補習班教師54歲劉姓女子雙雙被依傷害罪嫌函送法辦。

據了解，該安親班在去年也曾責打過女童，當時家長發現後曾質問安親班，安親班方面坦承是因為女童學習態度消極，才動手教訓，女童家長當時僅警告安親班不得再動手打人，而安親班也承諾不會再犯，沒想到近日又故態復萌。

昨晚女童在安親班上課時，疑似背不起來九九乘法表，再加上女童態度消極，蔡女、劉女出言訓斥，但女童不願理會，結果蔡女及劉女一氣之下竟持鐵尺、木條朝女童肢體痛毆，造成女童全身多處瘀青。

當天晚間家長見全身傷痕累累的女童返家，一問之下才知道安親班竟又施暴，富怒不已的家長先是透過網路地方社群平台發文控訴，接著今日早上向淡水警方報案，對安親班負責人以及教師提告傷害，淡水警方獲報後，也立即轉報新北市社會局、教育局以及婦幼隊處理。

淡水警方今日中午通知蔡女、劉女2人到案說明，2人坦承有動手責打女童，但推稱是女童上課態度不佳才導致，後續全案依傷害罪嫌將2人函送法辦。