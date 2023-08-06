南投縣近日大雨侵襲，仁愛鄉部分路段掏空或再度落石阻礙，南投縣政府5日上午八時已將災害應變中心提升為一級開設。針對仁愛鄉主要道路台14線幾乎癱瘓，民進黨立委蔡培慧表示，5日晚上10點35分，她與內政部部長林右昌討論，台14線搶通至霧社，往廬山前進，公路總局不停歇；另外加速搶修投83線、投89線。

蔡培慧5日在臉書粉專表示，進入仁愛鄉的主要道路台14線幾乎癱瘓，即使有資源也過不去，需要更多人力投入。 她指出，感謝行政院副院長鄭文燦在下午2點抵達南投縣災害應變中心，這次的救災進度為：

1. 立即指派國軍十軍團派員搶修台14線，以及投83線、投89線。

2. 要求空總隨時準備，必要時物資及載運民眾都可在天氣允許下派遣直升機來救助。

3. 南投縣政府若災損預備金不足，可向行政院申請協助。

蔡培慧表示，5日晚上10點35分與內政部部長林右昌討論：

1. 台14線搶通至霧社，往廬山前進，公路總局不停歇。

2. 加速搶修投83、投89。

3. 派出所警員協尋洗腎鄉親，已確認個別狀況並持續關注。

另外，由仁愛鄉各部落青年自組的青年會，正在幫忙募資，呼籲大家關注災區新聞時，有力不妨也一起捐獻物資，加入救援行動。所需物資如下：泡麵、罐頭、麵條、餅乾、米、嬰兒奶粉、成人奶粉、嬰兒尿布、成人尿布。收物資時間:8/5-8/9：10:00-16:00(六〜三)，地址：埔里謝緯紀念青年營地(南投縣埔里鎮鯉魚路25號)，聯絡人:石小姐0905-962-802。