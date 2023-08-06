冰棒造型百百種，而近日山西有名家長發了一段關於冰棒的影片，稱孩子買的冰棒包裝形似「保險套」，質疑這種造型會誤導孩子，並引起了網友的熱烈討論。不過，面對這項指控，冰棒廠商也跳出來回應，表示「已經賣了20年，產品沒問題，是人的思想問題」。

根據陸媒《沸點視頻》、《深圳新聞網》的報導，這款被質疑包裝形狀的冰棒叫「韓式泡泡」，外皮由天然乳膠材質製成，做成葫蘆的形狀，讓顧客可以把冰棒吸著吃。而也是因為這樣的包裝，有家長質疑很像「保險套」，會教壞小孩。對此，該冰棒廠商回應，這項商品已經販售了20年，並強調「孩子哪懂什麼是避孕套（台灣稱保險套）啊，誤導什麼誤導，是人誤導」。

報導指出，其實早在2014年、2021年，網路上就有過相關文章同樣質疑這款冰棒的外包裝，而接受採訪的工作人員則表示「產品已經在生產了，沒辦法調整」。

對此，不少網友都支持廠商的決定，紛紛吐槽「這不就是葫蘆外型嗎」、「那是不是氣球也不要賣了？你為啥（為什麼）要用成人的思考去想這些東西」、「乾脆黃瓜、胡蘿蔔、香蕉都投訴好了」。

而也有部分網友認為，應該藉此加強和提前普及正確的性教育知識，並直言「就算像避孕套又如何，不要談性色變，小孩子的性教育要從小抓起」、「應該給未成年加強性教育知識，這樣以後才能更好保護自己」。

更多 CTWANT 報導