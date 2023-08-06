每個人都必須面對退休準備的課題，但到底要存多少錢才能退休，怎麼存才能讓自己安心退休，各方見仁見智。理財作家雨果建議透過「82黃金配置」，將資產以股票占8成、定存占2成的比例做配置，每年只要一次平衡調整，本金10萬只要10年就可翻倍，若是本金100萬，更有望在30年後穩健增長至1000萬以上。

雨果在MOMOTV小宇宙大爆發節目上坦承，經歷股市投資一場空，才學習到，透過穩健的指數化投資，拉長時間，能讓長期複利帶來很好的果實，讓你提前存到退休金。投資個股，心情還要跟著走勢起伏。但雨果建議的「82黃金配置」則可讓人無腦存出翻倍以上的資產。

雨果以「國寶級ETF」0050佔8成、定存放2成來估算，本金是100萬的話，80萬放0050，另外20萬放定存，若定存利率假定是1%，1年過後，中間都不動，不做任何買賣，1年過後，假設到了年底，股市漲10%，定存增加1%，股票資產就會從80萬變成88萬，定存從20萬變成20萬2千，這時資產比例就變成81.3比18.7。

雨果表示，投資人只要1年做1次「資產再平衡」，比如說選擇每年的第1個禮拜的交易日，檢視變化的比例，再把風險拉回原來設定的8比2標準。比如說，若股市一直漲，股票資產就會越來越多，比例會一直偏掉，這時要再把它平衡回來，再回復到原本的8比2，就要賣掉股票，拿回現金，把這筆錢拿去定存放著。

投資個股，總會煩惱是否該獲利了結，但這個方法就簡單許多，不用管漲多少%，反正時間到，賣掉就對了，賣掉股票，取得的現金就是「獲利了結」。這樣的機械化操作，可以讓資產緩慢增加，適合想要穩定投資的人，任何人都可以做，也不用花太多精神時間在上面。

雨果也提醒，在存下投資本金之前，要做到3招基本功。1是先記帳了解自己的支出狀況，藉此得知有多少錢可以投資，2是要保險，以小錢規避大損失，3是備妥3至6個月的生活準備金，以備不時之需。