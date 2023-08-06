離譜的詐騙行徑！美國一名醫生時隔多年回到故鄉，赫然發現家族的土地上竟然蓋了一棟價值150萬美元（約新台幣4755萬）的豪宅，但他沒有出售土地也不知道有蓋房子，全都是一場詐騙大戲，醫生憤而提告求償200萬美元（約新台幣6340萬）並要求恢復原狀。

紐約郵報報導，醫生肯尼格斯伯格（Daniel Kenigsberg）平常主要都在紐約長島生活，5月與仍在故鄉康乃狄克州生活的玩伴聊天時，才發現家族傳承下來的土地竟然被蓋了一棟房子。

原來，律師莫尼利（Anthony Monelli）拿著一份偽造他簽名的授權書與買家談交易，最後由Sky Top Partners LLC以35萬美元（約新台幣1111萬）的價格買下，並由旗下建設公司興建豪宅。

東窗事發後，肯尼格斯伯格提告求償200萬美元，他強調自己並沒有授權任何人出售土地。該土地是在1953年由肯尼格斯伯格的父親購買，2007年母親去世後，肯尼格斯伯格繼承該土地。

肯尼格斯伯格要求被告們不僅需要賠償，還得把土地恢復原狀，「我覺得非常生氣，過程中很多人都疏忽了，令人感到厭煩，是非常錯誤及冒犯的行為。」