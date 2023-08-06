醫療床業者力韡在母公司偉訓奧援下，不僅收服美國最大醫療床業者Hillrom，更有機會受惠於中國醫療床商機的蓬勃發展，這究竟是怎麼辦到的？

全球瘋電競，讓深耕電競電源四大品牌Corsair、be quiet、EVGA、CoolerMaster代工，並以自有品牌COUGAR主打電競桌椅、電競機殼、電競風扇、電競鍵盤等周邊多年的偉訓，今年上半年營收年增二八％、達到四十億元以上，今年來股價更翻倍漲至近期逾六十五元。

很難想像，這家躋身全球電競供應鏈的大廠，竟正悄悄養著與本業看似不相干的「醫療床」小金雞「力韡」！

所謂醫療床，顧名思義就是在醫院才會使用的床。一般病床、開刀床、產床等，都屬於醫療床的一環，它必須耐得住漂白水消毒時經年累月的腐蝕、所有材質都不能引發病患過敏，還要堅固耐操，與家裡睡覺使用的床，差異極大。

身兼偉訓與力韡董事長的王駿東回憶，偉訓一直希望能夠多角化經營，因此在七年多前，偉訓因緣際會認識力韡的大股東，對方因力韡主要投資人對未來經營看法不一，萌生退股的念頭。當時的力韡已成立十六年，在台海兩岸都設工廠，並已打入美國醫療床市占率最高的品牌Hillrom。

獲中國核准 放大資產價值

「做醫療床的生意，要了解醫療法規、導入時間長，得很有耐心、進入門檻很高；但是一旦開始生產，產品生命週期是十年以上。」王駿東不諱言，以中國市場來說，醫療床業者必須通過當地「國家藥品監督管理局」（NMPA）的檢驗，才能生產、銷售，而力韡擁有中國的醫療床製造與銷售許可，是「很有價值的資產」。

不只如此，他也透露，偉訓代工的伺服器及自有品牌COUGAR電競主機的機殼，所使用的鋼材「向中鋼採購，量多到有折扣」。相較之下，同樣大量使用鋼材的醫療床，卻因力韡的生產規模有限，採購力比不上偉訓。

此外，力韡工廠管理經驗，亦遠不如偉訓來得豐富。王駿東看好力韡，雙方的採購、製造既可整合，又能滿足偉訓多角化經營的需求，所以，偉訓在二○一六年以二．二八億元，買下力韡的六成股權。

電競大廠「跳tone」，轉攻醫療床領域，一開始帶進的就是產品升級的思惟。

以往力韡醫療床只做最後段的組裝，偉訓入主後，王駿東認為，醫療床主要材料的交期很長，以床墊來說，客戶指定的法國供應商交期長達半年，而且，如果關鍵原材料無法提高自製率，「力韡不容易控制品質，很難讓客戶信任」。

所以，在王駿東主導下，力韡要全面自製醫療床的關鍵材料，從最前端鋼捲裁剪、製板（床板）及製管，到床頭與床尾板射出、烤漆、組裝，全都自己來，畢竟鋼捲裁剪、製板、烤漆與做伺服器機殼的技術，差不了太多。偉訓開模具、做塑膠射出，也有好長一段時間了，即使是電動醫療床控制面板的主機板、韌體，對擁有偉訓奧援的力韡來講，也不是難事。