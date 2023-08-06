生技族群上半年冷颼颼，不過，若是台股漲多回檔，生技股就有機會成為資金避風港。CDMO與新藥開發為台灣生醫產業兩大主軸，下半年哪些公司值得布局？

過去在台股表現不佳時，生技股總會扮演資金避風港的角色，不過台股今年上半年氣氛大好，加上第二季又有人工智慧（AI）狂潮助攻，相較於台股前七個月漲幅達二一．三％，生技醫療類股卻只漲了三．五八％，明顯落後大盤。

細看今年生技股上漲結構，可以發現，上半年資金青睞的生技股大多是有獲利保護的公司，與過去市場多追逐本夢比，出現了不同的景象。

從成長來看，前十五名的公司中，只有搭上AI熱潮、研發AI醫療產品的醫揚（六五六九）營收沒有成長，其他公司上半年營收至少都有雙位數以上的成長。

保瑞併購發酵 營收翻兩番

台康生擴廠 有助成長加速

展望下半年，生技產業趨勢怎麼走？還有哪些公司值得投資人關注？從趨勢來看，委託開發暨製造服務（CDMO）是近年台灣生技產業發展的主軸之一，也有實際獲利挹注支撐。例如生技股王保瑞（六四七二），今年股價上漲一一五％，上半年則是因為去年併購安成藥業，營收成長二二○％，翻了超過兩倍，今年第一季每股稅後純益（EPS）十三．六二元超過去年前三季累積EPS十三．一五元，有基本面撐起股價。

另一方面，在保瑞併購安成之前，台灣最大的CDMO廠台康生（六五八九）竹北廠新產能預計下半年可以完成擴廠，產能將從目前的一．二萬公升翻倍到二．五五萬公升，也可望刺激營收加速成長。

還有大分子藥廠永昕（四七二六），去年私募後，入主永昕持股逾二○％的最大股東日商JCR包下今年三月完工的二廠產能，第二季營收年增四四％。雖然永昕今年第一季比去年第一季少了生物相似藥LusiNex權利金一億元，營收衰退近四成，但第二季產能開出，營收反倒成長四四％，反映CDMO營收成長。

寬量國際生技顧問王冠然分析，永昕的客戶還有兩個臨床三期的專案即將申請藥證，未來營收表現應該會愈來愈好。永昕董事長陳佩君則表示，雖然永昕還在虧錢，隨著日、韓客戶的藥物進入生產，二○二五年有望損益平衡。

至於新藥開發，下半年到明年也有不少藥廠有機會取得藥證或達成階段性的進度。