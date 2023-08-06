摺疊手機在面板技術、軸承良率提高、單機成本逐漸降低之下，逐漸被消費者接納，三星趕在蘋果iPhone 15發表前推出第五代兩款機型凝聚人氣，概念股吃香。

在摺疊機型市場引領風騷的三星電子，今年七月底的夏季新品發表會｜Galaxy Unpacked回到韓國首爾舉辦，過去多年都在二月或八月選在歐洲與美國展出的三星，此舉可說是別具意義，現場推出了第五代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5，同步還發表智慧手錶Galaxy Watch6及平板Tab S9，再次吸引眾人目光。

說到下半年智慧手機市場的看點，除了果粉引頸期盼的iPhone 15，另一大焦點就在於摺疊手機，與前一代相比，三星兩款摺疊機轉軸都有升級，耐用度提升二五％、重點是改採用水滴型鉸鏈摺合後中間不再會有空隙，機身也更輕薄。

Galaxy Z Flip5的封面螢幕甚至直接從前一代的一．九吋升級到三．四吋，無需翻開整支手機，就可以彈性使用更多個人化功能，三星連續五年趕在下半年蘋果秋季發表會之前推出摺疊機種，頗有在高階智慧機市場與蘋果競爭的意味，而全球手機市場在經歷一年多來的蕭條後，三星、蘋果陸續推出新機的刺激下能否擺脫陰霾、湧現換機潮，則是市場更為期待的結果。

三星不久前於七月底公布第二季財報，數據顯示營業利潤從去年同期的十四兆韓元，大減九五％至到六六九○億韓元（約五．二七億美元），公司並預期包括記憶體在內的晶片業務、智慧型手機下半年會步入成長，三星行動通訊事業部負責人盧泰文表示，二○二三是摺疊手機邁向主流的關鍵年，更宣示今年目標提高摺疊機的銷售占比逾二○％，顯然對兩款新機的銷售寄予厚望。

全球摺疊機逆勢成長

ＩＤＣ預計，隨著摺疊機在消費市場接受度逐年上升，二三年全球摺疊機出貨量預估可達二一四○萬台，較去年成長五○％以上，以市占率來看，三星在摺疊機領域更橫掃全球七七％的市占率，穩居主流地位；值得注意的是，另一家市調公司Canalys指出，雖然全球智慧機出貨仍續呈年減，連續六季下滑的出貨量從第一季的跌幅十三％進一步收斂十一％，銷量放緩的趨勢已略為改善，而手機品牌廠也並未因為消費性電子的疲弱市況，而遞延旗下摺疊機種的推出，反而今年有美系品牌的Google、Motorola亮相Pixel Fold和Moto Razr 40/Moto Razr 40 Ultra機種，陸系業者Oppo、Vivo、小米、華為等也在有旗艦摺疊新品推出，盤點一輪下來，有近二○款摺疊機種連番上陣，也讓低迷的手機市場增添了不少亮點。

兆利軸承良率攀升

摺疊機市場在這幾年得以大鳴大放，有賴於技術障礙等已明顯克服，譬如顯示屏的良率已大幅提升、絞鏈技術必須耐彎摺、耐磨擦等，三星的新款摺疊機就傳出捨棄過去機型使用的U型鉸鏈設計，改採用成本更高的水滴型絞鏈，減少機身厚度和解決了防水技術問題，開闔次數可高達二十萬次以上，製造成本方面，也因為眾多中系業者湧入、出貨放量、零件成本降低，平均摺疊機的單價也從一九年的二千美元持續下探，二二年已降至一五○○美元，研調機構Canayls更預估二五年可望進一步降至一千美元，慢慢接近大眾可以接受的消費水平。

隨著摺疊手機的迭代發展，與一般智慧機較為不同的技術差異，在於柔性面板、軸承和散熱，可惜的是最關鍵的柔性面板技術掌握在韓廠手中，中國也有京東方、ＴＣＬ華星等業者緊追在後，台灣較無競爭利基，不過由於台灣有豐富製造筆電軸承經驗，掌握高門檻技術，加上摺疊軸承單價相當高，有更高的空間可以提升毛利率，因此台廠當中的兆利、富世達、新日興，散熱部分則因應多螢幕、大螢幕的能耗發熱問題，國內散熱族群當中的雙鴻、尼得科超眾則漸漸浮現切入機會。（全文未完）

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