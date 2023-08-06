2024總統大選逐漸逼近，但藍營持續傳出內鬥的話題，包括先前的「換侯說」跟現在的「在野整合」，都屢屢讓政壇動盪。對此，Youtube頻道《庶民錦鯉》發起網路投票，期望能一窺藍營支持者的想法，結果令人相當震撼，甚至有人直接喊出「哀莫大於心死」。

Youtube頻道《庶民錦鯉》昨（4）日發起網路投票，截至今天下午3點10分，已有2115人參與。針對「2024大選至今，藍營內鬥亂象叢生，難以平息！你最近還有興趣關心觀看藍營選情的節目嗎？」有26%的網友表示「依然非常關心選情，有關選舉的新聞與節目都要觀看」、20%的民眾則表態「只關心選舉重大新聞，但那些政論節目真沒什麼好看，都是內鬥的戲碼」、剩下有高達54%的網友自述「只關心選舉重大新聞，但那些政論節目真沒什麼好看，都是內鬥的戲碼」。

對於該網路投票，有網友就震撼喊出「哀莫大於心死」，另有人留言「不團結就等於一灘死水，等綠色再執政，心己死了，三位侯、柯、郭都完了」、「己經决定了投誰，所有新聞都不關心！」、「很關心慘綠怎麼糟蹋人民」、「真悲哀！」、「能下架民進黨的那一個就行了 ！別無所求！也不期望能有什了！」、「反正都做最好和最壞的打算吧！有什麼辦法呢？誰叫我們是台灣人！唉！」

除此之外，也有人出來喊話「依然關心，不要讓人見縫插針的伎倆得逞，大家務必團結一致，下架民進黨，是集結討厭民進黨的人，最大的共識」、「集中選票支持侯友宜才是正確的」、「不能因為這樣放棄關注政治，自己的生活要靠投票改變，到明年大選前都還有希望！」