美元狂升之下，美國房價高到嚇人，導致外國買家在美購房數量降至2009年來最低，儘管如此，截至今年3月底的一年，中國富豪還是湧向美國置產，占海外買家比重13%排名第一，投資金額高達136億美元（約台幣4300億元） ，首選房價相對較高的加州、紐約州。專家表示，中國買家以移民入籍為主，不再是離岸投資，跟10多年前大不相同。

據yahoo！finance報導，據美國房地產經紀人協會（NAR）數據顯示，去（2022）年4月至今年3月，外國人購買美國房產金額為533億美元（約台幣1.7兆元），較前一年度下滑9.6%，購房數量84600間，創下2009年以來最低。

NAR首席經濟專家Lawrence Yun表示，隨著新冠疫情問題已基本得到解決，原本預估海外買家將陸續歸隊，但強勢美元造成買房意願大幅降低。

這項調查報告仍透露外國買家的消費實力，約42%的外國買家以現金支付，他們購買房屋中位價39.6萬美元（約台幣1250萬），為房地產經紀人有紀錄以來最高價格。

以買房數量來看，前五大海外買家國籍分別為中國、墨西哥、加拿大、印度和哥倫比亞。而族群分析，來自亞洲占比38%最高，其次為拉丁美洲31%。這些買家中有近一半購買房產作為度假、出租或兩者兼具。

中國富豪占海外買家比重13%排名第一，投資金額高達136億美元，高於去年的61億美元，增加了一倍多，他們偏愛美國房價最高的地區，如加州和紐約州，平均交易價格123萬美元（約台幣3900萬），中位購買價格為72.3萬美元。

有專家表示，目前只有大約十分之一的中國買家純粹進行投資，與2010年代相比出現巨大變化，2023年買房以移民入籍為主，不再是離岸投資。

相較之下，墨西哥人占所有外國買家11%，他們傾向於購買美國最便宜的房產，德克薩斯州成為首選，投資額約 42億美元（約台幣1300萬）。

加拿大人占海外買家約10%，平均置產金額57.3萬美元（約台幣1800萬），喜歡佛羅里達州和亞利桑那州。

Yun分析海外買家在美購房原因，中國人因清零疫情政策全面鬆綁後置產需求增加；墨西哥披索兌美元走強，吸引墨國人買房；印度買家則受惠於該國GDP強勁成長。