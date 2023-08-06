中國航天科技集團第11研究院研製的新型「彩虹-T1」地效（翼地效應）無人機，可在海面6公尺左右超低空巡航，最大載荷重量高達1噸。退役中將帥化民據資料分析，該機型是無人機與導彈合體，超低空可躲避雷達鎖定，加上可攜帶大量炸藥，若研發成功將會對美軍航母造成威脅。

據《旺報》報導，大陸軍事專家指出，中國航天科技集團第11研究院研製的新型「彩虹-T1」地效（翼地效應），是一款比東風-17、東風-21D等反艦彈道飛彈更有效的「航母殺手」。大陸軍事評論員「俯瞰全球」近期也撰文，雖未點名是彩虹T1但貼出照片及數據表示，該機可在海面6公尺以上巡航，設計目標是突破E-2D預警機和標準-6導彈的攔截，據展板顯示，該無人機最大起飛重量約3噸，最大載荷約1噸，飛行時間約1.5小時，射程約1500公里。

帥化民4日在政論節目《全球大視野》表示，「超低空」和「超高空」是中國大陸的2大黑科技，超高空是巡弋飛彈和超高音速結合，這款新巡航導彈也是這種方法，把無人機和導彈結合在一起，還有超低空的優勢。

帥化民指出，超低空可以躲避雷達鎖定，躲在樹林、房屋後伏擊，在海上有時會有好幾米高的海浪、平均是2至3公尺高，若距海面僅6公尺，與海浪之間就只差3公尺左右，雷達無法發現。

帥化民也指出，據展板數據稱，射程可達1000多公尺、攜帶1噸重的炸藥，「哪條船經得起這樣炸」，且等到船艦看到導彈時只剩約59秒反應時間，來不及調動武器射擊，能造成很大的威脅。

退將帥化民認為，大陸的新型掠海反艦無人機，會對航母造成威脅。(翻攝自全球大視野YouTube)

帥化民也分析，超低空飛行很困難，像這款新型導彈，進氣口是在機身上方，避免從下方吸進海水，且也利用地面效應，用機身往下吹的氣，增加浮力，只要6米的高度就能撐起導彈飛行所需的浮力。帥化民認為，這款導彈對於美軍航母或是勃克級驅逐艦都有威脅。