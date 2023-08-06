Ricky Rubio announced he's putting his career on hold to focus on his mental health. pic.twitter.com/A80ibVV4nJ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 5, 2023

現年32歲的昔日「西班牙金童」盧比歐，6日突然發布聲明，「我決定暫停我的職業籃球生涯，來照顧自己的精神健康問題，我想要感謝所有來自西班牙男籃國家隊的支持，能夠了解我的決定。」代表他不只不會參加世界盃男籃賽，也可能暫時不會回歸NBA。

「今日的家庭對我而言更具意義，感謝你們，」盧比歐說，「我希望要求大家尊重我的隱私，讓我可以面對接下來的那些時刻，當時機對了，我會跟大家說出更多的資訊。」

盧比歐在2009年第5順位被灰狼選走，卻在歐洲磨練到2011年才到灰狼報到打球，隨後效力過爵士、太陽、騎士等隊，上季效力騎士只出賽33場，平均拿下5.2分、3.5助攻與2.1籃板皆創生涯單季新低紀錄，目前他跟騎士還有兩年1250萬美元合約。

只是隨著上季他飽受膝傷所苦，且逐漸喪失上場時間，盧比歐早已傳出想要提早退休的謠言，如今他用精神健康問題為由，暫停自己職業籃球生涯，到底會不會重返騎士打完最後兩年合約？恐怕將會充滿變數。