颱風卡努遠離，但受到西南風影響，南投縣等山區雨勢驚人造成災情，也造成台14線的中斷。國民黨南投縣原民議員林婷立表示，搶通台14線，台電搶修人員機具已順利到達霧社。埔里到霧社，採單向通行！

林婷立5日在臉書粉專表示，台電南投區處報告:（因台14線搶通），台電搶修人員機具已順利到達霧社，明日即展開搶修作業。

道路最新資訊如下：（根據縣警局、工務段、及各村村民通報整理如下）

一、台14線：

1.埔里到霧社，採單向通行！有管制(埔霧公路5晚20：30起預警性封閉至明（6）日上午07：00再視狀況決定是否開放通行；管制點2處：第一點在南豐加油站前，第二點在76公里處，每天7、9、11、13、15、17、19時管制(上下放行各15分鐘)。

2.霧社到春陽第四班可通行（至84.4公里道路坍方無法通行，另93.5K亦有土石流也無法通行）

二、台14甲線：

霧社到翠峰可通行（未管制，可通行）。

三、投83線：

霧社到親愛1K、7K、10-15K均有土石流，無法通行。

四、投89線：

1.霧社至發祥明隧道，可通行！

2.發祥村35K(巴告茶園路口處)從慈峰替代道路，可通行至翠峰派出所。

（力行產業道路，霧社到瑞岩、紅香、望洋等，16.8K、37K、47K均有土石流無法通行）

五、投71線；

萬豐到武界，無法通行！武界到埔里，可以通行。煩請族人朋友們，無緊急事情切勿上山，保障自身安全，如有經過上述路段，也煩請小心駕駛以策安全。