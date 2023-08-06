台中1名陳姓男子去9月騎乘機車，發現2名女童在騎腳踏車遊玩，對其中1名10歲女童跌倒，陳男假好心上前幫忙修腳踏車，卻趁機觸摸女童小腿、腰部、臀部及以腹部碰觸腰背部，過程全被隔壁鄰居監視器拍到，經鄰居大聲喝止，陳男才趕緊離開，事後陳男被依對於未滿14歲女子強制猥褻罪，判處有期徒刑3年10月。可上訴。

判決書指出，台中10歲女童與8歲表妹再騎腳踏車遊完不慎摔倒，陳男剛好騎機車經過，陳男假借協助女童檢查腳踏車，過程中卻偷摸女童右膝至小腿部位；檢查完後，女童騎車離開，沒多久，陳男又騎他的機車追上，稱要再檢查一次。女童下車後，被陳男帶到2輛汽車中間縫隙，再次伸出狼爪摸女童腰部及臀部，並以肚子頂女童腰背部，讓女童受驚抗拒，鄰居發現後喝斥「你在幹嘛？」，陳男才匆匆逃離。

法官審酌，陳男違反女童意願而撫摸其腰部、臀部，並以腹部頂住臀部上方之背部，依一般社會通念，顯足以誘起、滿足、發洩人之性慾，並引發他人羞恥或厭惡感而侵害性之道德感情，只為滿足一己之性慾，依對於未滿14歲女子強制猥褻之犯行堪以認定，應予依法論科，量處有期徒刑3年10月。可上訴。