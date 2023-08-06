媒體人張友驊日前爆料稱，總統蔡英文「論文門」事件背後的主導人，就是副總統賴清德，並稱追查論文門的媒體人彭文正等3人，曾到萬里的賴清德家裡向賴清德報告。彭文正5日表示，他和賴清德除了在攝影棚，沒有見過面；他追查蔡英文的論文門，沒有任何人指使。

彭文正5日在臉書貼文表示，童文薰的聲明字字真實。自盤古開天以來，他和賴清德除了在攝影棚，沒有見過任何面。他追蔡英文的論文門，只是本於知識份子的義憤，並沒有任何人指使。

律師童文薰則聲明表示，張友驊稱他與賀德芬、彭文正在賴清德家開會，討論如何揭弊蔡英文學位造假問題。此為子虛烏有，她從未去過賴清德家，也未去過他的官邸，更未與賴討論過蔡英文的論文學位問題，也未聽說張友驊稱與彭文正去賴家談過論文門問題。

童文薰接著表示，張友驊又說，2022年賴清德讓童文薰打電話給彭文正，叫彭文正不要再打蔡的論文問題云云，此為子虛烏有。她從未接過賴清德電話，更未替賴清德打電話給彭文正。