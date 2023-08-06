上班忙了一整天回到家放鬆追劇，周末假日親友聚會閒嗑牙，餅乾、糕點、軟性飲料是很多人的良伴，近日高溫，手搖飲、冰品也很受歡迎。四川學者發布最新研究成果警告，這些添加糖分的加工食品吃太多，腎結石機率大增將近40%。研究成果已發表於國際期刊《營養學新域》（Frontiers in Nutrition）。

英國《每日郵報》報導，中國四川省川北醫學院附設醫院針對將近3萬人長達11年研究發現，含糖量高的飲料、甜品、冰品、糕餅，顯然會拉高腎結石的風險。

腎結石患者年齡大多介於30歲至60歲，是由血液之中的廢物形成的結晶體引起，這些結晶體隨著時間累積成堅硬如石的團塊而引發劇痛，若未及時適當診治，可能導致腎臟感染。

腎結石會引發劇烈疼痛，有如身體的不定時炸彈。

參與這項研究的近3萬人必須自述有無腎結石病史，研究期間也必須估計自己每天攝取飲食之中的添加糖（added sugar）分量。研究團隊分析參與者回報的資料顯示，攝取添加糖最多者，在研究期間出現腎結石的機率高出39%。每天攝取熱量的4分之1來自添加糖的人，發生腎結石的機率暴增88%。

腎結石的已知風險因子包括成年男性、肥胖、慢性腹瀉、脫水、糖尿病。川北醫學院附醫這項研究認為，添加糖的攝取量也應該納入風險因子之列。研究報告第一作者尹善（Shan Yin，譯音）說：「本研究首度提出添加糖攝取量與腎結石之間存有關聯。這代表針對添加糖的攝取量設限可能有助於預防腎結石形成。」