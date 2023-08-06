Youtuberr老高與小茉 Mr & Mrs Gao，頻道訂閱數高達585萬，沒想到近日被挖出照抄日本YTR，引發軒然大波，使部分人士認為已跌落神壇。5日有鄉民在PTT問卦，如今台灣最清流的YTR是不是鋼琴女神「Pan Piano」(小P)，引起瘋狂的討論。

小P自2016年創立頻道，常以性感Cosplay服裝扮成各種動漫角色，並演奏作品的主題曲，高超琴技跟凹凸有致的身材，加上堅持不露臉的特色頗具神秘感，已累積超過352萬訂閱數以及5.9億觀看次數。

昨(5)日就有鄉民在PTT發布文章，表示台灣YTR本來就很亂，現在又接連出事，反觀小P不管俗事，照常在頻道露奶，且留言區一片祥和，因此好奇問：「Pan是不是台灣Youtube圈最清流的？」文章一出，許多網友認同：「還真是」、「不口出惡言這點算清流 」，其他人也發表意見，表示看小P影片通常不開聲音，否則以小P靠彈琴影片營利，可能也會覺得抄襲，寫下：「是原創嗎？」、「Cosplay算是某種抄襲嗎？撞衫也算嗎？」

老高被爆出抄襲爭議後，YTR「叉雞」被點名接手霸主地位，而他不久前曾製作網紅「尼克星拳擊」的抄襲事件影片被約戰，雙方隔空交火，卻因尼克星設下的條件未成行，有趣的是，「叉雞」曾自稱為「說書界Pan Piano」，更稱對戰要找絲襪套頭，絕不能露臉，這番言論引起「Pan Piano」注意，日前上傳新片自稱為「鋼琴界叉雞」，可見她的頭部套著絲襪，戴著拳套做勢打拳，隨後彈奏動畫《第一神拳》的曲目，讓網友嗨喊：「不愧是流量王者小P」、「連這個都可以跟時事」、「一個說書界Pan Piano，一個鋼琴界叉雞，這聯動會不會太驚喜。」