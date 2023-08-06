老翁引爆瓦斯，震碎的玻璃散落路面。（民眾提供）

新北市樹林區大慶街某公寓5樓今（6）日凌晨12時許發生瓦斯氣爆事件，1名70多歲男子疑不滿日前要求救護車送他去亞東醫院，卻把他送往雙和醫院，今天凌晨撥打119，揚言要在家裡引爆瓦斯，沒想到他竟真的點火引發氣爆，救護人員已將他送醫急救。

轄區警方及消防人員獲報到場，見老翁已將瓦斯桶搬到陽台，現場瀰漫濃厚瓦斯味，消防人員灑水警戒並與之溝通安撫，但老翁仍持打火機點燃瓦斯，轟然一聲巨響，老翁被震波衝擊倒地，震碎的玻璃也噴濺到街道上。

氣爆引發火勢，消防人員立即撲滅火勢並將老翁救出，老翁意識模糊，有燒燙傷，對痛覺仍有知覺，隨後被送往亞東醫院急救。

據了解，這位老翁精神狀態不穩定，昨天也報案揚言跳樓，日前老翁要求救護車送他到亞東醫院，但因亞東醫院當時滿床，故救護人員將他送往雙和醫院，老翁疑為此感到不滿。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。