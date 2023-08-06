48歲女星唐玲2019年罹患胃癌，經過8次化療和切2/3胃手術，沒想到2022年被診斷為癌症第4期，只好切掉子宮、卵巢來保住性命，在抗癌期間，她仍不時在社群分享心路歷程，樂觀態度讓網友看了很心疼。昨5日她提到罹癌後領悟到生命的意義，並曬出一張深U運動內衣照，隨即引起關注。

唐玲5日分享和癌友的聊天內容，表示談到生命意義，對方說每天忙著治療又得忍受疼痛，這樣的生活似乎沒有意義，令她憶起兒童跟青少年時期，每天在家暴中的陰影醒來，到後來逃家，過了數年荒唐的生活，又染上抽菸惡習，好壓抑負面情緒，久而久之忘了自己是誰，甚至無數個夜晚，常會想：「我活著到底為什麼？」

沒想到罹患癌症後，經歷痛苦的治療，卻意外重啟人生，漸漸找回自己，直呼：「原來當生命呈現死亡前景時，『改變』可以帶來希望」，因此體悟出一個道理：「生命的意義是自己賦予的，生活的目的是利己又利人。」

最近到了回診追蹤月，唐玲表示想將這段期間要做的治療當作挑戰，還說想提前獎勵自己，期許軟弱的自己有力量面對一切，雖未提及獎勵內容是什麼，卻附上身穿白色運動內衣的照片，露出渾圓胸形跟養眼事業線，胸前好風景超級惹火，此外，臉上的笑容也無比燦爛，讓網友紛紛鼓勵：「女神真是好激勵」、「妳真的好棒，勇敢的美女」、「趁還正常時，多去做想做的事，讓自己開心，那就是有意義了。」

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