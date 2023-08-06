擁有585萬訂閱的知名YTR「老高與小茉」日前被爆出抄襲日本YTR，儘管曾回應著作權只有在原作者不允許轉載的情況下才存在，並表示若作者抗議會立刻刪除影片，這些天仍負面聲浪不斷，對此，財經網美胡采蘋坦言：「老高的回應不過關」，但因為1點逆風挺老高，直呼：「比起那些不讀書假裝有知識而歧視別人的人，老高還比較好。」

胡采蘋5日在臉書粉專「Emmy追劇時間」表示老高就是小時候的寰海探奇，沒人會覺得那是原創或嚴肅的知識，純粹是看熱鬧，等長大以後，有能力去讀真正的知識了，就會想看更嚴肅的內容，甚至跟作者、理論發明人、產業大咖親身交流，就會發現時間不能花在娛樂性內容，因為時間真的不夠了。

胡采蘋進一步說，老高當然不可以抄襲影片，且老高的回應「非原作者無權要求刪片」也不過關，但大眾娛樂本來就是這類性質，一些人一直停留在那裡，一些人必須前進，直呼：「比起那些不讀書假裝有知識而歧視別人的人，或者頂著名校光環自以為可以歧視人，但什麼都不懂的人，我還覺得老高比較好。」

對此，部分網友認同：「就是打發時間用」、「我就很愛看老高這類的節目」、「老高不是小孩子聽故事的嗎？」、「老高本來就是巷口樹下講古，有趣溫暖獵奇各取所需，又不是考學測」，但也強調絕不可抄襲：「文本應該經自行消化創作，不是直接盜用他人文本」、「我不知道對抄襲很敏感的台灣人為何在老高這件事異常大方」、「不知道他在抄襲、翻譯重製前，有沒有先徵求原創的同意？畢竟他是用來盈利的」、「退訂老高，無法接受抄襲，哪怕小茉再漂亮都不行。」