台灣雖在6月30日起對行經路口，卻未禮讓行人的車輛駕駛，處以6000元罰鍰，仍有行人為了穿越馬路飽受驚嚇。台北市長安西路與西寧北路口，日前就有一輛巴士險些撞上一家三口，當時男子為此怒飆三字經。另外，桃園市龍潭區東龍路口，也有一名欲過馬路的老翁，差點遭急煞的休旅車、雙黃線逆向的機車撞到，嚇得立刻高舉雙手倒退，場面相當危險。

根據YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳的影片可見，一家三口行經長安西路與西寧北路口的馬路，此時一輛左轉的巴士逐漸逼近斑馬線，嚇得推著滑板車走在前方的男子，見狀不得不快速閃避；走在後面牽著年幼孩子的女子，當時也跟著大步向前，幸虧巴士及時煞車，最後沒人因此受傷。

不過，由於巴士司機未在第一時間留意路況，也讓差點反應不及的男子氣炸，轉頭飆罵「沙小」、「X你娘」，一旁的女子跟著立刻示意，她牽著孩子，司機應要多加注意。

另段影片則能看到一名老翁，在龍潭國民小學校門前的東龍路口欲過馬路，下秒冒出一輛急煞的休旅車，讓他當場嚇了一跳；結果步行沒幾步路，卻又出現一輛逆向雙黃線的機車，讓老翁嚇得立刻高舉雙手倒退，同時轉頭檢查號誌，這才走完剩下一半的斑馬線。奇怪的是，機車騎士跨越雙黃線左轉當下，竟還轉頭直視仍在路口的老翁。

不少網友到2段影片顯示的行人遭遇，紛紛直呼「感覺他在看對向的車邊轉方向盤，看到行人也直接急煞了」、「完美的斑馬線，讓行人動線跟車流動線快平行」、「希望司機大哥們，轉彎時頭移動一下，應該就沒有死角了」；「阿伯的反應真的很好」、「心臟病的直接被嚇死」、「最討厭那種明明是自己錯還要回頭看的人，不知羞恥」。

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