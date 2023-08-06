在海灘上，偶爾會看見鯨、鯊擱淺的狀況出現，但日前在桃園市的觀音海灘，竟發現一隻長達356公分且滿身瘡痍的小抹香鯨疑似擱淺死亡了，經由專業人員前往調查並解剖後，才知牠是因寄生蟲感染後死亡，遺體被海浪沖上海灘。據了解，在完成採檢後，已將遺體就地進行掩埋。

桃園市政府海岸管理工程處（簡稱桃園市海管處）透露，約於7月30日下午4時，接獲觀音區白玉里長通報，稱在觀音海灘、觀音溪出海口南岸有小抹香鯨擱淺。從照片上可以看到，這條抹香鯨倒在海灘上，身軀上布滿了粉色、黃色不明物體，並且有數個孔洞，還有紅色血液流出。

隨後，中華鯨豚協會也在海保救援網上通報，而桃園市海管處、海洋委員會海洋保育屬桃竹保育站、海巡署第八岸巡隊永安安檢所等單位便陸續到達現場，由中華鯨豚協會實行現場解剖。解剖結果發現，這隻雄性小抹香鯨的消化道內有大量海獸胃線蟲（常寄生於海洋哺乳動物體內）及其他不明蟲體，而中華鯨豚協會也推測，小抹香鯨可能是因身體病變、虛弱，才遭受大量寄生蟲感染後死亡。

桃園市海管處表示，在完成解剖採檢後，已當場就地掩埋小抹香鯨的遺體。另外，根據海保署官網的資料顯示，若民眾發現了擱淺動物，應先冷靜、漸進式靠近，避免突然驚動牠們，並趕緊拍照或錄影通報，如要進行現場緊急處理，可幫助鯨豚以「背朝上、腹朝下」的姿勢扶正，協助海洋動物的身體保濕，且要注意不要站在離尾部或頭部太靠近處，以免意外被打傷。

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