大陸一名愛喝碳酸飲料33歲陳姓男子（化姓），一天最多狂喝8瓶可樂，長期下來體重竟從210斤（約105公斤）掉到140斤（約70公斤），接著出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，後因昏迷送醫，到院當下血糖儀器顯示「超過上限，無法計量」，雖經急救性命無礙，卻被糖尿病糾纏終生。

綜合陸媒報導，陳男有喝碳酸飲料的習慣，一天最高紀錄要喝8瓶可樂，得知自己莫名變瘦當下，竟還以為「找對減肥方法」。不料，他過了3個月發現，體重已從原本的210斤（約105公斤）掉到140斤（約70公斤），渾然不知身體正在求救。

後來暴瘦35公斤的陳男，不時出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。對此，自詡身體健康的他並未在意，以為只是吃壞肚子。接著他卻因昏迷被送去武漢科技大學附屬天佑醫院（同濟天佑醫院）急診，到院當下血糖儀器顯示「超過上限，無法計量」，查出罹患「糖尿病酮症酸中毒」，雖經醫治脫離性命危險，卻被糖尿病糾纏終生。

內分泌科醫師田小芳表示，長期喝下大量含糖飲料，就會導致人體攝入過多醣分，易使脂肪堆積、血糖迅速升高，腎臟的胰島功能跟著下降，變得肥胖之餘，也將誘發第2型糖尿病與痛風等疾病。她也提醒，民眾應要保持健康的生活、良好的飲食習慣，尤其糖尿病患者更要注意。

內分泌科主任醫師楊楊強調，「糖尿病酮症酸中毒」是一種嚴重的糖尿病急性併發症，若未及時治療，就有危及生命的可能；糖尿病患者若出現頭暈乏力、噁心嘔吐等症狀，也應盡快就醫治療。

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