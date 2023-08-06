大陸遼寧省一名老婦，日前在火車車廂內無視其他乘客提醒，側躺霸占3個座位，直到列車長出面勸告，她才自曝「我腿要折了」、「不能坐，一坐我就廢了」，但仍不移動身軀，誇張行徑讓旁人看傻。

綜合陸媒報導，網傳影片可見，老婦在火車車廂內側躺霸佔3個座位，自稱要去北京市看病，全然不顧其他乘客提醒。迫於無奈，他們只好叫來列車長協助勸離。

不料，老婦依然故我，並稱「腿麻了、不行了，我腿要折了」、「不能坐，一坐我就廢了」，列車長見狀勸告，「您確定不起來是吧？假如您要不起來，按我們規定，我會找乘警把妳帶到下一站，咱不能佔別的旅客的座。」

後來老婦再度強調，「我腿不廢了嗎？」對此，列車長耐心解釋「首先人家買這座了，您得讓人先座」，接著要求查看身分證，想幫她調整座位。不過，老婦又說「別給我磨譏，我心臟不好」，讓旁人紛紛傻眼。

消息曝光後掀起熱議，網友相繼直呼「這種人家幫忙調整位置都不動的，就是明擺著故意的了吧」、「先把自己放在一個生病弱勢的地位，然後就可以肆無忌憚的要求別人強制『禮讓』照顧，這就是以前老流氓的套路」、「官家如不能懲治這種潑皮無賴，那就等於是縱容整個社會風氣墮落，大家都有樣學樣，社會的整體道德，就是這麼敗壞」、「看出來了，她心臟確實不好，她的心估計壞的、黑的」、「身體不好啊？那麼就不應該做火車，直接打電話到120，坐救護車不是更方便？整這車都是妳的」。

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