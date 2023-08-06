根據衛生福利部統計，肺癌已有43年居於國人十大癌症死因的前兩名。對此，北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，肺癌的危險因子包括吸菸或長期接觸二、三手菸、曾有肺部病史或肺癌家族史、經常接觸炒菜油煙在內等7項，提醒高危險群務必定期篩檢。此外，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也曾提到，下廚產生煙霧、不洗鍋子直接炒下一道、馬上關抽油煙機，也是造成不少民眾罹癌的不良習慣。

沈彥君透露，肺癌連續43年位居十大癌症死因前兩名，「可被說是新一代的國病，這個要命國病的危險之處不僅發生率逐年攀升、大多數確診時已是晚期，也導致延誤最佳救治時機。」她也提到，早期肺腺癌病灶幾乎無法單以胸腔X光偵測，必須仰賴低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，最重要的關鍵還是在於趁早發現，目前肺癌若在第一期或第零期就被查出，及時接受手術治療，5年的存活率能達9成以上。

談及肺癌的危險因子，沈彥君坦言，包括「吸菸」、「長期接觸二、三手菸」、「長時間接觸氡氣、石綿、砷、煤炭產品等易致癌物」、「曾有肺結核、慢性阻塞性肺病等肺部病史」、「有肺癌家族史」、「空氣污染」、「經常接觸炒菜油煙」，建議高危險群都應積極篩檢，降低肺癌致命的風險。

此外，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈，曾在節目《57健康同學會》點出3項下廚的不良習慣，也會導致罹患肺癌，首先是「油冒煙了才下鍋」，因為煙霧是造成不少女性民眾罹患肺癌的主因，她也坦言，自己在家下廚都以水炒的方式，如此一來不會飄出多餘油煙，廚房也更乾淨，「坦白說我煮飯從來不爆香，我的鍋子也不會有熱鍋熱油這動作。」

其次是「不洗鍋子直接炒下一道」，譚敦慈表示，此舉除了造成串味，一旦食物燒焦、碳化就有致癌疑慮，就算沒有發生上述情況，也有重複加熱的問題，有些人還會特地留下煎魚的魚油直接炒菜，「會看到上面都有些黑黑的點，就比較不建議。」她並指出，鍋子的內面、背面都要清洗，若很著急料理下一道菜，請先沖洗鍋子背面再翻過來，因為鍋子背面的油垢經過加熱一樣會冒煙飄到空氣當中，產生致癌物質。

再者為「馬上關抽油煙機」，譚敦慈解釋，台大公共衛生研究所研究指出，炒菜過後馬上關掉抽油煙機，家中的PM2.5含量仍然很高，有人還會為了加速通風而將窗戶打開，實則影響抽油煙機的吸力，此時只要打開遠處的門、緊閉機台旁邊的窗戶，即可發揮清淨空氣的作用。

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