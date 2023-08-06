大陸廣東省惠州市一名女子，日前吃了多頓燒烤和生魚片，不料發覺意識模糊與身體右側偏癱，後被緊急送醫，查出罹患「東方美女病」，此病又稱大動脈炎，所幸經由手術與治療，如今她已恢復健康。

綜合陸媒報導，女子由於吃了幾頓的生魚片和燒烤，隔天發現意識模糊與身體右側偏癱。她對此透露，也許是聚餐的烤肉沒有熟透，又吃了生冷的海鮮，「第二天我家裡人發現我不對勁，有一邊使不上力，說話也說不清。」

女子後被家人送醫，初步研判是腦中風，但經詳細檢查發現，她罹患「東方美女病」，此病又稱大動脈炎，所幸及時手術治療，現已恢復健康。

對此，惠州市第三人民醫院神內一區主任顏津津表示，「東方美女病」好發30歲以下東亞女性，目前病因不詳，「一般認為考慮是跟感染以後，誘發免疫異常，累積到大動脈造成血管炎。」醫師也提醒，民眾盡量不要熬夜，以防免疫低下，此時若吃生冷且未煮熟食物，就很容易誘發感染，「尤其是顱內感染。」

更多 CTWANT 報導