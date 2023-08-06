英國伯肯黑德（Birkenhead）一名26歲女子，日前因在某沙龍店與前男友的新歡發生爭執，後便致電叫來媽媽和妹妹，聯手將她打倒在地，期間做出踹頭、扯髮拖行、怒飆髒話等劣行，如今母女3人都將面臨牢獄之災，其中51歲的母親，還被查出偷竊、吸毒前科，最近更遭驗出毒品陽性反應。

根據《每日星報》報導，26歲的蒂芬妮（Tiffany Baker）2022年3月3日下午3時15分左右，致電叫上20歲妹妹香農（Shannon Baker）、51歲媽媽蘇珊（Suzanne David），來到位於科林斯街（Corinthian Street）的某沙龍店外，聯手狂毆前男友的新歡梅蘭妮（Melanie Park），除了將她推倒在地、扯髮拖行，竟還多次朝臉揮拳、踹頭、怒飆髒話，事後母女3人乘坐一輛藍色BMW離去，梅蘭妮則被送往急診。

利物浦刑事法院（Liverpool Crown Court）當地時間8月4日針對此案開庭，梅蘭妮回憶事發經過，依舊餘悸猶存，並稱如今自己不比過往喜歡出門，由於面部受傷，不得不向任職的養老院申請長假，失去經濟來源之餘，就連14個月的兒子也因傷勢，不敢看她一眼，「遭遇這次襲擊之前，我是一個幸運的人，現在我的日常生活發生了巨大變化，我不確定我是否能像以前一樣了。」

檢察官馬修（Matthew Kerruish Jones）表示，梅蘭妮曾與蒂芬妮發生爭執，就在準備離開沙龍之際，便被母女3人堵在街上施暴。對此，蒂芬妮、香農、蘇珊當庭坦承犯行。律師安德魯（Andrew McInnes）則在辯護期間，提到蘇珊18歲開始藥物上癮，後於2017年犯下盜竊被判短期監禁，自此戒除海洛因已近7年，也許她想在女兒往後的生活扮演積極的角色，才會不斷過度保護她們，並助蒂芬妮、香農毆打梅蘭妮。

不過，安德魯的辯護遭到法官伊恩（Ian Harris）回擊，「此舉不是過度保護，這是一種攻擊。」此外，蘇珊最近一次的毒品檢測還遭驗出陽性，證實她先前吸食古柯鹼的控訴。最終，蘇珊被判1年3個月有期徒刑，蒂芬妮、香農則為10個月監禁。

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